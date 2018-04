Nantais et Rennais l’avaient mauvaise. Initialement, la LFP avait décidé de programmer l’un des derbies bretons prévu pour la 34e journée de Ligue 1 le vendredi 20 avril prochain à 18h50. Un choix qui avait provoqué l’ire des deux équipes, et surtout des Canaris qui, pour fêter leur 75e anniversaire, ont prévu des festivités. Face à la bronca, la LFP a décidé de programmer la rencontre plus tard.

« Consciente de l’importance de la rencontre pour le FC Nantes qui fête ses 75 ans et des festivités organisées à cette occasion, la LFP a contacté la préfecture de Loire-Atlantique afin de pouvoir décaler la rencontre du vendredi 20 avril au samedi 21 avril. Face au refus exprimé par la préfecture, la LFP s’est tournée vers les deux diffuseurs pour aménager la soirée du vendredi. Initialement programmée à 18h50, la rencontre Nantes-Rennes se jouera à 19h30. Dans le même le temps, la rencontre Dijon-Olympique Lyonnais, initialement prévue à 20h45, démarrera à 21h00. »