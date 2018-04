En ouverture de cette 34e journée, la ligue a décidé d’un derby breton entre Nantes et Rennes. Outre le contexte régional, cette rencontre a une grande importance dans la course aux places qualificatives en Europa League puisque les Canaris, dans une mauvaise passe, sont 9es avec 45 points, quand le Stade Rennais se classe 5e avec 47 points.

Les compositions d’équipes sont tombées et il y a des absents de chaque côté. Ranieri doit faire sans Dubois et Diego Carlos alors que Rongier démarre sur le banc. A Rennes, Benjamin André et Ismaïla Sarr sont suspendus. Zeffane et Morgan Amalfitano sont titulaires.

Les compositions :

Nantes : Tatarusanu - Awaziem, Djidji, Pallois, Lima - Iloki, Touré, Girotto, Thomasson - Sala, Nakoulma.

Rennes : Koubek - Danzé, Gelin, Gnagnon, Bensebaini - Zeffane, Prcic, Lea Siliki, Bourigeaud - Amalfitano, Khazri.