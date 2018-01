Souvent moqué sur la pelouse pour son style et sa maladresse, force est de constater qu’Emiliano Sala réalise une très belle saison avec Nantes sous les ordres de Claudio Ranieri. D’après L’Equipe, l’Argentin va se voir récompenser de sa belle première partie de championnat (7 buts en 2 passes décisives en 18 matches de Ligue 1) car il est en passe de prolonger son contrat.

Alors que le Lokomotiv Moscou et des clubs espagnols apprécient son profil, l’attaquant de 27 ans devrait allonger son bail, qui court pour le moment à 2020, jusqu’en 2022 ou 2023. Ça serait donc un contrat longue durée et un objectif rempli de plus pour les dirigeants canaris, après la prolongation de Rongier il y a deux mois.