« Non au Yellopark » pouvait-on lire dimanche après-midi du côté de la tribune Loire, lors du match entre le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne. Une banderole déployée par les ultras nantais qui avait pour but d’afficher leur opposition au projet du nouveau stade « Yellopark ».

En effet, depuis la présentation du projet de stade ultra-moderne, une polémique a éclaté puisque de nombreux supporters Canaries affichent fermement leur attachement à la Beaujoire. Comme le rapporte L’Equipe, quelques turbulences ont eu lieu lorsque les stadiers ont eu pour consigne d’enlever la banderole.