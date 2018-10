Auteur d’un début de saison compliqué, le FC Nantes commence à redresser la tête après deux victoires de rang en championnat (face à Toulouse et Amiens). En coulisse, la direction a retrouvé le sourire, mais ne chôme pas pour autant. Et selon 20 Minutes, les Canaris sont à pied d’oeuvre pour remettre en place une cellule de recrutement qui avait disparu depuis 2016.

À l’heure actuelle, seul Philippe Mao est chargé de superviser les joueurs pouvant intéresser le FCN. Vahid Halilhodzic et la direction sont donc tombés d’accord pour étoffer le secteur du recrutement et ont débuté la recherche de profils adéquats. Une information confirmée par Waldemar Kita à Ouest-France. « On est toujours à la recherche de gens disposant de compétences. Ça se fera avec Vahid, car on n’a jamais rien fait sans lui et on ne fera rien sans lui. Après avec qui, quand, je n’en sais rien, mais on travaille dessus. » À suivre.