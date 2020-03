Depuis un peu plus de deux semaines, la Ligue 1 est suspendue et les joueurs doivent poursuivre leurs entraînements chez eux en attendant le retour sur les terrains. Ancien joueur du FC Nantes, Valentin Rongier a signé en faveur de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Devenu un élément très important au sein de la formation phocéenne, le milieu français a toujours quelques contacts avec les Canaris, comme Abdoulaye Touré. Durant un live Instagram avec ce dernier, le joueur de 25 ans est donc revenu sur ses années à Nantes. L’occasion de dévoiler son meilleur souvenir avec Emiliano Sala, décédé l’an dernier dans un accident d’avion.

« Avec Emi, on a eu tellement de bons souvenirs, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Le jour où il a mis son triplé, le voir heureux comme ça, c’était magnifique. Emi, c’était un bosseur de fou, il travaillait vraiment beaucoup et venait de très très loin. C’est un mec qui mérite. C’est une des rares personnes qui fait l’unanimité. Moi, comme tout le monde, on était vraiment tous contents pour lui », a lâché Valentin Rongier, faisant donc référence au triplé de l’Argentin contre Toulouse le 20 octobre 2018, au Stade de la Beaujoire. Les Canaris s’étaient imposés 4-0 face aux Violets.