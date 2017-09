Les supporters nantais ont failli être gâtés. Le FC Nantes aurait ciblé deux joueurs connus sur l’Hexagone. Selon Presse Océan, Waldemar Kita auraient tenté Lucas Moura du Paris Saint-Germain et Majeed Waris de Lorient.

« On aurait voulu un ou deux joueurs de plus », avait d’ailleurs regretté le président du FC Nantes, qui aurait négocié avec trop peu d’agents et aurait craint un déséquilibre économique du club. « Mais, malheureusement, ça ne s’est pas fait. On n’est jamais content (sourire) ».