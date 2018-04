Samedi soir, le FC Nantes s’est incliné face au champion de France en titre l’AS Monaco (2-1). Une défaite inquiétante, à l’heure où chaque point est important dans la course à l’Europe. En cas de victoire, du Stade Rennais face à l’OGC Nice cet après-midi, les Bretons pourraient prendre 5 longueurs d’avance sur les Canaries.

Dans des propos relayés par L’Equipe, le président du FC Nantes Waldemar Keita ne croit plus vraiment en ses chances à l’Europe. « A un moment, j’ai cru à l’Europe, mais je sais qu’il nous manque un peu d’efficacité. Mon équipe n’est peut être pas assez mûre, pas assez vicieuse. On a des joueurs trop gentils. Il faut avoir un peu plus de caractère ».