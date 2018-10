La deuxième journée de Ligue des Champions du Groupe C avait démarré par la victoire du PSG sur l’Étoile Rouge (6-1), en fin d’après-midi, et ce avant le choc du soir entre Naples et Liverpool. Si finalement, ce sont les Italiens qui se sont imposés (1-0) grâce à un but de Lorenzo Insigne en toute fin de match (90e), Carlo Ancelotti avait de quoi être satisfait, comme il l’a expliqué après la rencontre, des propos relayés par la Gazzetta Dello Sport.

« C’était une soirée riche en émotions. Nous avons très bien joué pendant tout le match et nous n’avons jamais perdu le contrôle, car nous étions très bien en place. Nous avons eu de nombreuses occasions de marquer, mais on marque au bon moment. C’est ce que j’espérais. Cette équipe peut parfois avoir du mal à s’exprimer, et cette victoire va nous aider mentalement à être plus relâchés. Elle nous permet de continuer à nous battre dans ce groupe », a ainsi déclaré le technicien napolitain. Pour rappel, Naples occupe la première place du groupe (4 points) devant Liverpool (3 points), le PSG (3 points) et l’Étoile Rouge (1 point).