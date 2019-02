Marek Hamsik pourrait ne pas être le seul joueur du Napoli à s’envoler en direction de la Chine. Après le Slovaque, qui a rejoint durant la semaine le club de Dalian Yifang, Dries Mertens (31 ans) est à son tour courtisé pas plusieurs clubs chinois.

C’est ce qu’affirme ce samedi les journaux italiens Il Mattino et la Gazzetta dello Sport. En fin de contrat en juin 2020, l’attaquant n’a toujours pas entamé de discussions pour prolonger et n’est plus titulaire indiscutable (13 titularisations pour 21 matches de Serie A, 8 buts) depuis la prise de fonction de Carlo Ancelotti.