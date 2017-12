Entre 2013 et 2016, Gonzalo Higuain a porté le maillot du Napoli. Mais suite à son départ à la Juventus Turin, les relations entre lui, les supporters de Naples et le président Aurelio De Laurentiis se sont tendues. Elles sont aussi visiblement compliquées à présent avec son ancien coéquipier, Lorenzo Insigne, qui n’a pas aimé l’attitude de Pipita lors de son but marqué avec la Juve face à Naples le 1er décembre dernier. L’international italien n’a pas mâché ses mots à son égard dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Ce que j’ai pensé quand Higuain a célébré au San Paolo ? Je ne peux pas dire ce que j’ai dit, mais je lui ai dit quelques mots en dialecte et il m’a compris. J’ai été déçu par lui. Il a joué ici pendant trois ans, mais il a fait ensuite le choix qu’il a fait. Je ne dirai rien d’autre. Il a marqué à Turin et n’a pas célébré, non plus à Naples. Au lieu de ça, il l’a fait cette saison. Il aurait dû avoir un peu de respect pour ses anciens coéquipiers. Higuain nous a envoyés des messages la veille du match, disant qu’il est notre ami, pour ensuite célébrer devant notre gueule le lendemain. C’était un manque de respect, et je suis allé lui dire deux ou trois mots en napolitain. Je ne peux pas vous dire ce que je lui ai dit mais il a très bien compris ».