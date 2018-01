Meilleur buteur et meilleur passeur de Naples depuis le début de la saison (14 réalisations et 12 offrandes en 30 apparitions), Dries Mertens (31 ans) devrait voir son contrat revu à la hausse, annonce La Dernière Heure.

Prolongé il y a peu jusqu’en juin 2020, le Diable Rouge (65 sélections, 13 réalisations), qui émarge actuellement à 4,5 M€ par an, se serait ainsi vu proposer 6 M€ par an. Un montant qui le situerait à quelques longueurs seulement des deux joueurs les mieux payés de Serie A Leonardo Bonucci (AC Milan) et Gonzalo Higuain (Juventus Turin), rémunérés à hauteur de 7,5 M€ par an chacun.