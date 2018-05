Ce sera bientôt officiel : Carlo Ancelotti va remplacer Maurizio Sarri. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, a écrit un message d’hommage à l’entraîneur napolitain sur Twitter.

« Je remercie Maurizio Sarri pour son précieux dévouement au football napolitain qui a permis de donner du prestige et des émotions à la ville et aux fans, en plus de la création d’un modèle de jeu admiré partout et par tout le monde. Bravo Maurizio », a lancé le président.