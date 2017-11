Cet été, le FC Barcelone a fouillé toutes les pistes pour remplacer Neymar, parti au PSG. La piste privilégiée : Philippe Coutinho de Liverpool. Mais les Blaugranas avaient sondé Naples pour Dries Mertens. Dans les colonnes de NewsBald, l’attaquant belge a expliqué pourquoi il a refusé de s’engager en Catalogne :

« J’aurais été remplaçant de Messi, Neymar et Suarez et après une très belle saison avec Naples je ne voulais pas retourner sur le banc, même si c’était le Barça. Si j’avais su que Neymar allait partir… Parfois je le pense et je me dis : « Que se serait-il passé si j’étais allé au Barça ? Peut-être que je serais en train d’occuper le poste sur l’aile gauche… » Mertens ne semble pas tant contrarié aux vus de ses statistiques du début de saison : 20 matches, 10 buts, 3 passes décisives.