Très apprécié à Naples, Edinson Cavani fera son retour à San Paolo mardi soir. Dans un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain, celui qui a fait le bonheur des Napolitains pendant trois ans est revenu sur cette période.

« J’ai passé trois années fantastiques au Napoli. Je garde beaucoup de souvenirs de mon passage dans ce club. On s’apprête à les retrouver pour un match particulier dans une situation difficile pour les deux équipes. Ce sera un grand match car les deux équipes ont besoin de gagner pour prendre un avantage dans la course à la qualification. Ce sera donc un match spécial pour de nombreuses raisons. D’abord car nous devons nous imposer et ensuite parce que j’ai vécu une expérience marquante là-bas », a expliqué le buteur uruguayen.