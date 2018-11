Ce soir, Naples reçoit le Paris Saint-Germain pour une affiche grandiose. Toutes deux placées dans le groupe C, ces formations jouent leur survie en Ligue des Champions. Pour prendre l’ascendant sur son ancien club, Carlo Ancelotti présente une équipe redoutable. Le Colombien David Ospina prend place dans les cages derrière Nikola Maksimovic, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly et Mario Rui. Allan et Marek Hamsik forment le double pivot tandis que José Callejon et Fabian Ruiz prennent les ailes. Enfin, Dries Mertens et Lorenzo Insigne forment le duo offensif.

De son côté, Thomas Tuchel a décidé de partir sur une défense à trois. Dans les buts, Gianluigi Buffon connaît sa première titularisation dans l’épreuve. Marquinhos, Thiago Silva et Thilo Kehrer assurent l’assisse défensive. Thomas Meunier et Bernat sont les pistons alors que Marco Verratti et Julian Draxler évoluent dans le cœur du jeu. Enfin, le trio offensif est constitué par Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé.

Les compositions :

Naples : Ospina - Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui - Allan, Hamsik - Callejon, Fabian Ruiz - Mertens, Insigne

PSG : Buffon - Marquinhos, Thiago Silva, Kehrer - Meunier, Verratti, Draxler, Bernat - Di Maria, Neymar, Mbappé