Dimanche soir, le gardien espagnol Pepe Reina a effectué un tour d’honneur au stade San Paolo de Naples. Signe d’un départ vers le PSG ? En aucun cas, selon les dirigeants napolitains. D’après L’Equipe, le club italien n’est pas vendeur et l’a fait savoir à son homologue parisien.

Non convaincu par les performances d’Alphonse Areola et Kevin Trapp, le club rouge et bleu avait scruté le marché des gardiens, sans pour autant faire de ce poste une priorité absolue. Pepe Reina (34 ans), passé par le Barça et Liverpool, représentait une alternative d’expérience. Piste refroidie.