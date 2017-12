Arrivé à Naples cet été, Adam Ounas (21 ans) peine encore à s’installer comme un titulaire en puissance (6 entrées en jeu seulement en championnat). Son coach Maurizio Sarri, loin de s’inquiéter du rendement de l’international algérien (1 sélection) formé aux Girondins de Bordeaux, demande simplement un peu de temps pour que le Fennec monte en puissance et s’adapte aux exigences de la Serie A.

« Ce qui manque à Ounas pour être titulaire ? Regardez un joueur comme Douglas Costa. Il arrive du Bayern Munich et Massimiliano Allegri ne commence à le titulariser qu’au mois de novembre, alors que c’est loin d’être un joueur manquant de qualités. Pour Ounas, on doit se montrer patient. Il a des lacunes au niveau tactique et manque de régularité. Mais sincèrement, pour un joueur de 20 ans qui vient du championnat français et qui découvre la Serie A, c’est exactement le chemin qu’il est supposé suivre. Il a encore de la marge pour s’améliorer », a-t-il confié en conférence de presse, relayé par le Corriere dello Sport.