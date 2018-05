« Sarri ? Cela ne dépend pas de moi mais de lui, je lui en ai parlé plus d’une fois. Mais on est tranquille, il reste encore trois journées où il peut tout se passer. Va-t-il partir ? J’espère que non, je pense qu’il ne partira pas. Mais si quelqu’un paie la clause de 8 M€, je m’en ferai une raison », déclarait hier de Laurentiis, le président de Naples.

Une interview qui a du mal à passer. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur du Napoli penserait à donner sa démission après la sortie de son patron. Beaucoup de clubs européens (Monaco, Dortmund, Chelsea et Tottenham) sont sur les rangs.