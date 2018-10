Titulaire ce soir pour le match de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Napoli, Lorenzo Insigne a fait très mal au club de la capitale. Servi par Callejon, l’international italien a ajusté Areola en première période pour ouvrir le score à la 29e minute.

Auteur de son huitième but de la saison toutes compétitions confondues, le joueur de 27 ans semble très en forme, que ce soit en Serie A ou sur la scène européenne. Il a en effet inscrit son cinquième but sur ses sept derniers matches de Ligue des Champions. C’est deux fois plus que pendant ses quinze premiers matches de C1.