Laval, 3e de National, accueillait son voisin du Mans (4e) cet après-midi au Stade Francis-Le-Basser, pour le derby du Maine. Battus 1-0 à l’aller, les Mayennais ont pris leur revanche, en s’imposant 3-1 devant leur public, venu en nombre pour l’occasion (environ 12 000 places ont été vendues). Les Tangos de Laval ont fait la différence en première période, grâce à deux réalisations d’Anthony Robic (1-0, 11e), suite à un ballon mal dégagé dans la surface des Sarthois, puis de Sekou Keita (2-0, 34e). En deuxième mi-temps, Le Mans s’est bien repris et a dominé les locaux. Mais cela ne leur a pas suffit pour ramener le point du nul, malgré une réduction de l’écart de Vincent Créhin, sur penalty (2-1, 70e), après une main de Cissé dans la surface gardée par Jean-Christophe Bouet.

Les Manceaux ont poussé jusqu’au bout, quitte à se découvrir, et ils se sont finalement fait punir sur un ultime contre de Laval, lorsque Gabriel Etinof s’est fait faucher par le portier du Mans, Thibault Ferrand, titulaire pour la première fois de la saison. Sur le penalty qui a suivi, Etinof s’est fait justice lui-même, d’une subtile panenka (3-1, 90+2e). Fort de ce succès, Laval prend cinq points d’avance sur Le Mans, et semble plus que jamais en pole position pour jouer les barrages pour la montée en mai et juin prochain. À noter que cette victoire des Lavallois repousse l’officialisation de la montée en Ligue 2 de Rodez (1er), qui devra au minimum attendre jeudi prochain pour être certain d’accéder à la deuxième division (lors de son match contre Boulogne, à 20h30).