En clôture de cette 13e journée de National 1, Le Mans (7e) recevait dans sa MMArena le voisin et leader du championnat le Stade Lavallois, pour le retour du Derby du Maine. Devant plus de 15 000 personnes, et sous la direction de l’arbitre Gaël Angoula, les locaux se sont imposés face à leur rival sur la plus petite des marges, 1 but à 0.

La décision s’est faite à vingt minutes du temps réglementaire. Suite à un centre du capitaine Stéphen Vincent, Romain Montiel reprenait bien du pied gauche et trompait le portier adverse (70e). Un but qui lui a valu une standing ovation de la part de ses supporters à sa sortie (86e). Grâce à cette victoire, les Manceaux recollent et se placent 2e, à un point de leur adversaire du jour, toujours premier.