Cinq ans après leur dernier affrontement en Ligue 2, Le Mans FC et le Stade Lavallois ont rendez-vous au MMArena le samedi 10 novembre, à 15 heures, pour le compte de la 13e journée de National 1 (D3). Cinquièmes, les Sang-et-Or reçoivent les Tango, leaders. Un derby qui provoque un engouement certain auprès des supporters, puisqu’à deux jours du match ce sont plus de 15 000 billets qui ont été vendus. Le club a même déclaré : « les 16 000 ? Une question d’heures ».

Une belle affluence pour une rencontre de National 1, alors que le stade du Mans, sorti de terre en 2011, a la capacité d’accueillir un peu plus de 25 000 personnes. Si l’ambiance devrait être au rendez-vous, le record d’affluence sur un match de National 1 restera propriété du Racing Club de Strasbourg, avec 27 820 spectateurs le vendredi 22 mai, lors de la 34e journée de la saison 2014-15 et la réception de l’US Colomiers (2-0).