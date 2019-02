Comme annoncé plus tôt, Brendan Rodgers, actuellement sur le banc du Celtic Glasgow, est officiellement en train de négocier avec Leicester pour reprendre la place laissée vacante par Claude Puel, suite à son licenciement survenu dimanche dernier. Le club écossais l’a confirmé via un communiqué publié sur son site.

« Le Celtic Football Club a confirmé aujourd’hui que le Leicester City FC avait demandé à parler à Brendan Rodgers, en raison de la vacance actuelle de leur entraîneur, peut-on lire dans le communiqué. Brendan a indiqué au club que c’était une opportunité qu’il souhaitait approfondir. Par conséquent, le club lui a accordé, à contrecœur, la permission de parler à Leicester City. »

— Celtic Football Club (@CelticFC) 26 février 2019