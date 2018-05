Arrivé à Newcastle en mars 2016, Rafael Benitez n’a pas réussi à maintenir les Magpies en Premier League. Contre toute attente et malgré les sollicitations de nombreux clubs, le tacticien espagnol décide de rester au club. Après un bel exercice en Championship, les Magpies remontent en Premier League cette saison, et l’ancien entraîneur du Real Madrid a réussi sa mission : à savoir décrocher le maintien. A un an de la fin de son contrat, le tacticien de 58 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.

Annoncé du côté de Naples pour pallier à un possible départ de Maurizio Sarri, le principal intéressé n’exclut pas la possibilité de poursuivre l’aventure avec les Magpies, mais ce dernier souhaite connaître les ambitions des dirigeants, quelques mois après avoir déjà mis la pression sur ses dirigeants. « Faire les choses correctement, comme je l’ai déjà dit de nombreuses fois avant, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Sky Sports. Cela veut dire clarifier les ambitions pour aller de l’avant. Tout le monde, les fans, ont le même sentiment que moi. Donc c’est quelque chose qu’on doit mettre au clair ». Les dirigeants des Magpies savent ce qu’ils leur restent à faire pour tenter de prolonger Benitez....