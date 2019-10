Manchester United doit réagir. 11e au classement de Premier League (9 pts) avant de se déplacer à St James’ Park pour y affronter Newcastle dans le cadre de la 8e journée, les Red Devils veulent relever la tête.

Et c’est une équipe pour le moins remaniée que propose Ole Gunnar Solskjær avec une défense expérimentale. En attaque, Marcus Rashford prendra la pointe et sera entouré de Juan Mata et Daniel James notamment dans un 4-2-31. Côté Magpies, Allan Saint-Maximin est titulaire.

Les compositions officielles :

Newcastle : Dubravka - Clark, Schär, Lascelles, Willems - Yedlin, Longstaff, Saint-Maximin, Almirón, Longstaff - Joelinton.

Manchester United : De Gea - Maguire, Young, Dalot, Tuanzebe - Mata, Pereira, Fred, James, McTominay - Rashford.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10