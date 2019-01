Les journées de Premier League se succèdent et Newcastle accueille ce soir Manchester United. Un match que Rafael Benitez aborde sereinement. Voulant s’éloigner de la zone de relégation, le technicien espagnol conserve son 3-4-2-1 où le gardien Martin Dubravka peut compter sur Fabien Schär, Jamaal Lascelles et Paul Dummett en défense centrale. Les rôles de pistons sont occupés par DeAndre Yedlin et Matt Ritchie.

Isaac Hayden et Mohamed Diamé constituent le double pivot tandis que les couloirs voient les titularisations d’Ayoze Perez et Christian Atsu. Enfin, Salomon Rondon prend la pointe de l’attaque. De son côté, Manchester United opte pour un 4-2-3-1 qui a montré toutes ses qualités depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær sur le banc des Red Devils. Logiquement David De Gea occupe le poste de gardien derrière Ashley Young, Phil Jones, Victor Lindelöf et Luke Shaw. Nemanja Matic assume le rôle de sentinelle avec Ander Herrera et à ses côtés. Enfin, Juan Mata, Paul Pogba et Anthony Martial soutiennent Marcus Rashford.

Compositions :

Newcastle : Dubravka - Schär, Lascelles, Dummett - Yedlin, Hayden, Diamé, Ritchie - Perez, Atsu - Rondon

Manchester United : De Gea - Valencia, Jones, Lindelöf, Shaw - Matic, Herrera - Mata, Pogba, Martial - Rashford