Cette saison est très délicate à gérer pour Rafael Benitez. L’entraîneur de Newcastle et ses joueurs pointent en bas de tableau, à la 18ème place, avec seulement 2 petits points en 7 matchs. Depuis cet été, et malgré 7 arrivées, la mayonnaise ne semble pas prendre, ce qui agacerait particulièrement Rafael Benitez, lui qui n’a pas gagné un match officiel depuis le 13 mai dernier.

Afin d’apaiser les tensions, les principaux acteurs des Magpies ont pu discuter. En effet, selon les informations du Guardian, Rafael Benitez, ses joueurs et le propriétaire du club, Mike Ashley, auraient dîné ensemble mercredi soir pendant plus de 3 heures. L’entraîneur espagnol serait satisfait de ce rendez-vous et pourrait se voir attribuer des moyens plus importants pour recruter en janvier prochain. Newcastle, qui a enregistré plus de 20 M€ de bénéfices cet été, pourrait donc se renforcer, pour le plus grand plaisir de Rafael Benitez.