Michel Mézy, ancien entraineur du Montpellier Hérault dans les années 1980 et 1990, organise une grande tombola pour sauver le club amateur du Grau-du-Roi, dans le Gard (30). La structure est au bord de la banqueroute et doit rapidement trouver 20 000 euros. Pour s’y faire, Mézy a son idée : mettre en vente un maillot de Neymar dédicacé et accompagné d’une lettre de Nasser Al-Khelaïfi, indique Le Parisien.

D’autres maillots feront l’objet de lots pour cette tombola salvatrice : celui de Zidane, de Griezmann, de Fekir ou encore de Payet. Grau-du-Roi évolue en départemental 2, l’un des plus bas échelons des Ligues françaises de football.