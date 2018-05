Neymar va mieux. Actuellement avec la Seleção pour préparer le mondial 2018, le feu-follet auriverde a retouché le cuir. De bon augure pour la sélection brésilienne, mais aussi pour le Paris Saint-Germain. À l’occasion du rassemblement de la Seleção, Neymar a été interrogé par ESPN Brasil sur l’entraîneur avec lequel il souhaiterait travailler à l’avenir.

Et la réponse du principal intéressé risque d’alimenter les rumeurs, une fois de plus. « J’ai toujours voulu travailler avec Guardiola. C’est différent, je suis arrivé un an après son départ. Je veux vraiment travailler avec lui ». En effet, Pep Guardiola a quitté le FC Barcelone en 2012, soit un an avant l’arrivée de Neymar en Catalogne. Une collaboration dans le futur entre les deux hommes serait-elle envisageable ?