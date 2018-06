Neymar Junior est bien sûr actuellement en Russie avec la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. Mais le Paris Saint-Germain s’est rappelé à son souvenir en publiant ce vendredi sur son site officiel une interview du Brésilien. Un entretien, disons le tout de suite très consensuel, pour faire le bilan de sa première saison dans la capitale française.

« Je suis très heureux d’avoir accepté ce défi au Paris Saint-Germain. Je suis aussi heureux avec les trophées remportés, d’avoir pu aider d’une certaine manière. De pouvoir y contribuer même si, malheureusement, j’ai eu cette blessure en fin de saison mais j’ai pu participer à ces succès. Je suis vraiment heureux pour cela. Paris s’était fait doubler la saison précédente face à Monaco en championnat mais nous sommes parvenus à renverser la situation et ramener ce trophée à la maison. » Cependant, il y a eu l’échec en Ligue des Champions, que Neymar évacue assez vite. « Malheureusement notre plus grand objectif, la Champions League, nous ne sommes pas parvenus à aller la chercher. D’un autre côté nous avons pu remporter d’autres trophées et donc nous avons tout de même réalisé une bonne saison. »