Après la qualification de l’Olympique de Marseille pour les barrages de la Ligue Europa (0-0 à Ostende au retour), Dimitri Payet a donné son avis sur l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain. L’international français est content pour la Ligue 1 mais pas si impressionné.

« Ça va mettre encore plus de piquant dans le Classico et ça mettra encore plus la pression sur Paris. Je pense que c’est bien pour notre championnat. Mais pour nous, Marseillais, ça ne change rien à notre parcours », a indiqué Payet, qui reste confiant pour l’avenir de l’OM. « On a une équipe qui prend forme et je pense que le mercato a été assez rapide. Il manque forcément des choses, le coach désire encore des joueurs. C’est le rôle du coach et de la structure sportive ».