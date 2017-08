Comme beaucoup de Français mêlés au monde du football, Didier Quillot est aux anges. Le directeur général de la LFP est ravi de l’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain, dans un transfert historique. Pour lui, la star brésilienne va donner encore plus de vie au championnat français, qui devrait attirer encore plus les foules et les téléspectateurs.

« C’est une très bonne nouvelle. Neymar est l’un des trois meilleurs joueurs du monde avec Messi et Ronaldo. Son arrivée est donc un événement sportif, marketing et économique dont bénéficieront le PSG mais aussi tout le championnat. Neymar fait partie de cette catégorie ultime de joueur capables de remplir des stades et d’augmenter les audiences de Canal + et BeIN Sports. Neymar, c’est Ibrahimovic à la puissance 10 », a indiqué Quillot dans Le Parisien.