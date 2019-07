De nouveaux extraits vidéos de Neymar s’exprimant au Brésil ont été publiés sur les réseaux sociaux. Cette fois, le numéro 10 parisien s’est exprimé sur Lionel Messi, qu’il n’a pas manqué d’encenser devant les caméras. Avant de le retrouver à Barcelone dès cet été ?

« Messi, pour moi, c’est le meilleur joueur du monde, le meilleur que j’ai vu jouer. On était un duo spectaculaire, ce fut un plaisir et un honneur de jouer avec lui, et en plus c’est mon pote », a lancé le Brésilien à OhMyGoal.

Neymar : "Messi is the best player in the world. We made a magnificent duo !" pic.twitter.com/OPMAp2ZYgc — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 16 juillet 2019

