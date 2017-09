Ce week-end, avant la rencontre Brésil - Équateur (2-0), les deux stars offensives de la Seleção Neymar et Gabriel Jesus se sont amusés pendant l’échauffement devant un public de Gremio chauffé à blanc et tout acquis à leur cause.

Les deux compatriotes ont entamé une "brésilienne" en mouvement jusqu’à n’en plus finir. Total régal.