Le Barça ayant reçu les 222 M€ du PSG pour le transfert du Brésilien et envoyé le Certificat international de transfert à la Fédération française, plus rien n’empêchait les débuts de la star dans le championnat de France. C’est désormais officiel : Neymar sera du déplacement à Guingamp avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a confirmé l’information en publiant la liste des joueurs retenus par Unai Emery pour disputer la rencontre comptant pour la 2e journée de Ligue 1, demain, à 21h.

Si la présence de Neymar retenait toute l’attention des supporters parisiens et, dans une plus large mesure, celle des suiveurs du Championnat de France, la liste révélée ce jour a mis en lumière quelques absences de marque. Outre Serge Aurier, Hatem Ben Arfa, Grzegorz Krychowiak et Jesé, en instance de départ, et donc absents du groupe parisien, l’absence de Lucas pose question. L’attaquant brésilien ne fait pas partie de la liste d’Unai Emery et son nom est apparu sur les tablettes de plusieurs clubs européens durant ce mercato, notamment en Italie. A l’instar de Julian Draxler, qui lui est en phase de reprise.

Le groupe parisien pour affronter Guingamp (dimanche, 21h) :

Aréola, Trapp - Meunier, D. Alves, Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa, Berchiche - Verratti, T. Motta, Rabiot, Matuidi, Lo Celso, Nkunku - Guedes, Cavani, Di Maria, Neymar, Pastore.