L’année 2017 a été particulièrement importante dans la carrière et dans la vie de Neymar. L’international brésilien est devenu le joueur le plus cher de l’histoire en étant transféré du FC Barcelone au Paris Saint-Germain cet été pour 222 millions d’euros ! Dans la capitale française, "Ney" veut remporter des titres collectivement et individuellement. En signant en France, son but était notamment de sortir de l’ombre de Lionel Messi pour gagner le Ballon d’Or.

En attendant de soulever un jour ce trophée qui le fait tant rêver, Neymar vient d’être honoré. Il a remporté le célèbre Samba d’Or du meilleur joueur brésilien d’Europe comme l’a révélé le site Samba Foot. Avec 27,7% des votes, celui qui a remporté ce titre pour la troisième fois devance Coutinho (Liverpool, 16,64% des votes) et Marcelo (Real Madrid, 14,43%). De quoi bien commencer l’année 2018 pour la star du PSG.