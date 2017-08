Au coeur du potentiel plus gros transfert de l’histoire entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, Neymar Jr continue son tour du monde estival. Le moindre fait et geste apparaît comme un signe ou une information, tant ce dossier est complexe.

Ce mardi, l’attaquant du Barça s’est affiché et localisé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, sur son compte Instagram. On rappelle que le Brésilien était potentiellement attendu pour passer une visite médicale pour le PSG non loin de là, à Doha, au Qatar. À moins que ce ne soit qu’une escale... Affaire à suivre.