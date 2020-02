Pour ses 28 ans, Neymar a accordé un entretien exclusif à FIFA.com. La star du Paris SG a notamment évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Brésilien tient le champion du Monde 2018 en très haute estime.

« Kylian est un phénomène. Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. L’avoir comme partenaire est un immense honneur. Nous nous entendons très bien sur le terrain et en dehors aussi. Je l’aime ! », a-t-il lancé, soulignant la force du PSG version 2020. « Je ne dirais pas que c’est le PSG le plus fort dans lequel j’ai joué, mais je sens une atmosphère différente et plus confiante, cela aide beaucoup au quotidien », a-t-il analysé.