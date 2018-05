La Coupe du monde approche et les questions sur les blessés affluent. C’est notamment le cas de Neymar. Le staff du Brésil a tenu une conférence de presse à ce sujet ce mercredi soir.

« Il évolue très bien, il s’entraîne tous les jours. Je peux même affirmer que son évolution est meilleure que prévue », a expliqué Fabio Mahseredjian l’un des membres du staff médical du Brésil. « Il est dans une phase de retour progressif et retrouve peu à peu ses gestes habituels. La prochaine étape, c’est l’entraînement collectif et les matches. Tout est mis en oeuvre pour qu’il se sente à l’aise. Dans un premier temps, il faut doser les efforts et voir comment il répond », a ensuite poursuivi le docteur Lasmar à l’AFP.