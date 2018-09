L’OGCN Nice recevra le PSG samedi (17h15) pour la 8ème journée de Ligue 1. Absent mardi dernier contre le FC Nantes, Mario Balotelli fera son retour dans le groupe des Aiglons pour la réception du leader parisien. A l’inverse, Allan Saint-Maximin, touché lors du succès niçois à Nantes (2-1), est pour sa part incertain. C’est ce qu’a indiqué Patrick Vieira en conférence de presse.

« Saint-Maximin a pris un petit coup à Nantes, et on va se laisser encore 24 heures pour voir comment sa cheville va réagir. Il est encore trop tôt pour savoir s’il sera présent samedi. Il est incertain. […] Je sais ce que je peux obtenir de Mario en ce moment, et je vais l’utiliser. Il peut peut-être tenir une heure, 80 minutes », a ainsi confié l’entraîneur de l’OGC Nice.