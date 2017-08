Mundo Deportivo a publié ce lundi une interview de Jean-Michaël Seri dans laquelle ce dernier se montrait assez incisif à l’égard de la direction de l’OGC Nice suite à son transfert avorté au FC Barcelone. Le conseiller du joueur nous a fait parvenir un communiqué pour rétablir le ton de l’entretien de l’Ivoirien et réaffirmer que les relations avec le club azuréen restaient bonnes.

« Suite à l’interview accordée au Mundo Deportivo datée d’aujourd’hui, je tenais à préciser qu’il y a eu une mauvaise interprétation au sujet des déclarations de mon client sur ce passage : "J’ai vu les dirigeants le lendemain pour savoir ce qu’il s’était passé. Et J’ai explosé ! Je peux vous assurer que les murs ont tremblé ! ... Quant aux dirigeants, ils ne me disaient rien et ne me regardaient même pas dans les yeux" Les mots ont sans doute dépassé la pensée de Jean-Michaël. Et il y a eu surinterprétation de la part du média, probablement, en raison de la barrière de la langue, même si le journaliste parlait un français correct. Tout le monde sait que le Barça est son club de cœur et qu’il a été très déçu que l’opération ne se finalise pas. Mais Jean-Michaël respecte énormément l’OGC Nice, un club qui lui a permis de connaître le très haut niveau. Malgré la situation, nous conservons de bonnes relations avec le Gym et ses dirigeants », nous a-t-on fait savoir. C’est dit.