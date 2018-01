Yoan Cardinale vit des heures sombres à l’OGC Nice. Depuis son retour de blessure, le portier de 23 ans a perdu sa place de titulaire indiscutable dans les cages des Aiglons au profit de Walter Benitez. En cause, ses innombrables erreurs qui ont coûté de nombreux points au Gym. Son entraîneur, Lucien Favre, a tenté de lui redonner une chance en Coupe face à Toulouse (élimination 1-0), mais ce dernier a récidivé. Une énième bourde qui risque de valoir cher au moment de faire les comptes en juin prochain. En effet, le joueur formé au club verra son contrat expirer à la fin de la saison.

A en croire les informations de L’Equipe, les discussions concernant l’avenir du dernier rempart niçois sont au point mort. « Yoan Cardinale a reçu une proposition avec une augmentation de salaire et il l’a refusée. Si on en est là, sur un plan contractuel, c’est parce qu’il y a eu un refus. C’est leur responsabilité pleine et entière », a déclaré Julien Fournier, directeur général de l’OGC Nice. Quant à l’agent de Cardinale, ce dernier tente de défendre son joueur bec et ongles : « Yoan veut s’inscrire dans le projet niçois et on est en discussion. Ça dure depuis longtemps, trop longtemps, et ça ne le met pas dans les meilleures conditions, estime Jean-Christophe Cano. « Je n’ai pas senti qu’on protégeait Yoan au club. ». Histoire à suivre.