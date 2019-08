Le rachat de l’OGC Nice par Jim Ratcliff auprès des actionnaires sino-américains traîne en longueur. Résultat, le club prend énormément de retard dans son mercato. La situation n’est plus tenable pour le maire de Nice, Christian Estrosi. Il a exprimé son désarroi sur RMC et tente maintenant de faire jouer son carnet d’adresses dans le but d’accélérer le processus. L’édile de la ville critique notamment l’Autorité de la concurrence, qui met trop de temps à son goût à décortiquer le dossier.

« Je suis évidemment contrarié, non pas par les actionnaires qui aujourd’hui se sont positionnés pour reprendre l’OGC Nice, qui ont toute ma confiance. Jim Ratcliffe est un homme de qualité, de parole, j’en suis convaincu. Mais contrarié par le temps que l’autorité de la concurrence est en train de faire perdre alors que nous sommes à quelques jours de la clôture du mercato et que tout cela risque de faire perdre du temps, bien qu’il y ait eu une dérogation pour des transactions qui permettent normalement désormais de pouvoir participer à l’acquisition de joueurs. Je suis intervenu auprès du ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire puisque l’autorité de la concurrence est une autorité certes indépendante qui a ses règles mais qui est hébergée par le ministère de l’Économie et des Finances à Bercy. Je trouve qu’il est regrettable, alors que le championnat de France doit voir l’équité absolue et les mêmes règles du jeu pour toutes les équipes, que l’OGC Nice aujourd’hui soit pénalisé par un rendez-vous de l’autorité de la concurrence qui aurait pu très certainement avoir lieu fin juillet ou début août. »

