Le quotidien Nice-Matin rapporte que la nouvelle recrue de l’OGC Nice, présentée mardi, a confié être un grand fan de son nouvel entraîneur Patrick Vieira. Le Brésilien le prenait lorsqu’il jouait à la Playstation plus jeune.

« Je connaissais bien sûr Patrick Vieira. Quand j’étais enfant, je jouais avec lui au milieu de terrain sur la PlayStation. Quand mon frère a su que Vieira allait être l’entraîneur, il m’a appelé car tous les deux on s’affrontait sur la PlayStation et on se battait pour jouer avec l’Inter de Milan mais j’avais la priorité. C’est un joueur que j’ai toujours suivi. Maintenant que je peux travailler avec lui, c’est très gratifiant et excitant. »