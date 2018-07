Alors que l’OGC Nice a repris l’entrainement lundi, le club azuréen vient de dévoiler ses nouvelles tuniques pour la saison à venir. Toujours signés Macron, ces maillots devraient ravir les fans.

Ces derniers trouveront le maillot domicile relativement classique tandis que le maillot extérieur se décline en trois tuniques distinctes à savoir le Away blanc, le Away rouge et le Away noir. De quoi satisfaire tous les goûts.