Après un début de saison chaotique, les Aiglons ont retrouvé leurs ailes, avec quatre victoires de suite qui les propulsent en sixième position. L’entraîneur Lucien Favre, forcément soulagé, a été questionné sur le prochain mercato hivernal. Et il n’a pas l’air plus excité que ça. « Au mercato, il n’y aura pas beaucoup de changements, s’il y en a. On cherche devant, sur les côtés. Mais ce n’est pas possible de trouver 3-4 joueurs au mercato d’hiver, il faut être réaliste », a expliqué l’ancien coach du Borussia Mönchengladbach dans les colonnes de Nice-Matin

« Je pense qu’il peut y avoir au maximum un joueur nouveau. On est toujours à l’affût d’un bon joueur, bon marché. S’il veut venir, on ne va pas se gêner. Il y a aura peut-être quelques départs cet hiver. Pour des joueurs qui jouent moins, surtout des jeunes. Comme on a prêté Boscagli à Nîmes, c’est très intéressant. Il joue, il fait une bonne saison, il s’aguerrit », poursuit le technicien suisse.