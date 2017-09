Victime d’un retournement de situation de la part des dirigeants barcelonais, Jean Michaël Seri n’a pas bien vécu cet épisode malheureux. Méconnaissable sur le terrain, il s’en est pris à son club de Nice, coupable selon lui d’avoir empêché son départ. Sur Canal Plus dimanche soir, Jean-Pierre Rivère a livré sa version des faits et ce lundi en conférence de presse pour présenter les nouvelles recrues, Lucien Favre a apporté tout son soutient à l’Ivoirien.

« Mika a un état d’esprit exceptionnel sur le terrain et en tant qu’homme. Il a pris un coup derrière la tête, c’est plus que logique. Il est parti dix jours avec la Côte d’Ivoire en sélection et il doit revenir jeudi matin. Digérer va prendre un certain temps mais je pense qu’il va tout de suite se remettre dans la compétition parce qu’il y a pire. Il va se remettre d’aplomb et aider l’équipe comme il l’a toujours fait. Il va avoir à nouveau une grosse envie et il fera sa saison. Je ne me fais pas trop de souci à ce niveau-là. » Espérons pour Nice que l’entraîneur suisse dit vrai.