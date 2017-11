Avant le duel de seizièmes-de-finalistes de la Ligue Europa entre Nice et l’OL, ce dimanche à 15h, interrogé en conférence de presse ce vendredi, Lucien Favre a annoncé qu’Allan Saint-Maximin ne serait pas de la partie. Victime d’une déchirure aux ischios de la jambe droite le 27 octobre dernier au Parc des Princes, l’international espoir ne devrait pas être de retour avant le déplacement à Toulouse.

Lucien Favre a en revanche confirmé le retour de Wylan Cyprien avec l’équipe réserve ce samedi, à l’occasion du déplacement à Fréjus : « Il va jouer une mi-temps, peut-être un peu plus. Après on verra, car la N2 ne joue pas le week-end suivant, » a-t-il déclaré, prudent. Le technicien a indiqué que le milieu de terrain pourrait alors réintégrer le groupe professionnel lors du voyage à Arnhem en Ligue Europa, le jeudi 7 décembre. Un retour en douceur pour le joueur de 22 ans qui avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou après une mauvaise réception lors du match face à Caen... il y a huit mois et demi.