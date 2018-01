Auteur d’un doublé contre Monaco pour son premier match en 2018, Mario Balotelli a crevé l’écran hier soir. Le buteur italien se retrouve désormais avec 12 réalisations en 15 matches de Ligue 1. Un ratio extraordinaire pour le joueur qui a désormais inscrit plus de buts avec les Aiglons qu’avec n’importe quel autre club au cours de sa carrière. Des performances qui plaisent particulièrement à son entraîneur Lucien Favre.

Le technicien n’est cependant pas tombé dans l’enflammade et a déclaré que son joueur pouvait encore s’améliorer dans des propos rapportés par Nice Matin : « Il est mieux alors que c’était son premier match en 2018. Il a perdu un peu de rythme mais il est bien. Maintenant, il faut continuer. Il a progressé gentiment. Lui, ça prend du temps. Il revient de très, très loin. C’est un chantier, ça peut encore durer sa progression, tant mieux. A lui de s’aider. Pour moi, il peut encore faire plus. Dans les petits démarquages, etc. »